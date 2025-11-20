Slušaj vest

Još se nije stišala bura nakon poraza Partizana od Asvela u 11. kolu Evrolige i reakcije Željka Obradovića koji je bio izuzetno besan na svoje igrače.

Obradović je javno zamerio svojim igračima što su i pre početka, ali i neposredno posle utakmice, u trenucima kada je on ulazio u svlačionicu, svu pažnju usmerili ka svojim mobilnim telefonima.

Zanimljivo je da je na ovu temu Obradović je javno govorio još pre četiri godine, na trenerskom seminaru u Opatiji i objasnio kako i svojim primerom želi da utiče na igrače po ovom pitanju, kako bi i njihovu i svoju koncentraciju na terenu doveo do maksimuma.

''Ja nikad ne nosim telefon na trening, na doručak, ručak i večeru, i to ću da tražim i od svojih igrača. To zahteva koncentraciju, mene kao trenera i njih kao igrača, jer kad uđu u autobus i pođu na trening, pa kad ih vidim kako listaju telefone, znam kakav će trening da mi bude. Desilo se na dan utakmice da sam dao trening šuta, a da se igrač povredio. Bio je par meseci odsutan upravo iz tog razloga, jer je došao na trening, a da nije razmišljao o bilo čemu. Mora se insistirati na detaljima, jer detalji su ono što pravi razliku”, rekao je tada Obradović, nedugo pošto se posle tri decenije vratio na klupu Partizana.

Obradović je tada objasnio i po čemu razlikuje svoje igrače.

''Moje iskustvo govori da kad dođem na trening, nekom je potrebno da objasniš jednom, a nekome 100 puta i nema šanse da te ne razume. I to je tako ceo život. Po tome se i razlikuju igrači. Pravi i veliki igrači brzo shvataju, imaju koncentraciju, a nekome moraš da pričaš ne znam koliko puta, da ponavljaš kao što ja sad trenutno ponavljam, a i ranije sam ponavljao. Stalno misliš sad će da shvate. Pogotovo za one mlađe ima i drugih stvari u životu, knjiga, fakultet, bavi se nečim drugim, nije to za tebe. Ja sam tu direktan. Neki su se ljutili, neki nisu, neki su se zahvaljivali, ali to je tako. Ja insistiram na koncentraciji'', naglasio je tom prilikom trofejni stručnjak.