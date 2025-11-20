Slušaj vest

Dugo se letos sepkulisalo o dolasku NBA veterana Montea Morisa u Evropu, tačnije u Partizan, koji je dugo tragao za rešenjima na spoljnim i unutrašnjim pozicijama.

Na kraju, Partizan je doveo Nika Kalatesa, pa je opcija u vidu Morisa otpala!

KK Partizan - Monako (10. kolo Evrolige) Foto: Srđan Stevanovic / Starsport.rs

Celu situaciju pratio je Olimpijakos, pa je posle povrede Kinana Evansa krenuo u poteru za još jednim plejmejkerom. 

Pored crveno-belih iz Pireja, za Morisa je zagrizao i CSKA iz Moskve, preneli su svetski mediji.

Moris je ove godine ušao u devetu NBA sezonu. Prvih pet proveo je u Denver Nagetsima gde je izgledao sasvim solidno, dokazao se kao dobar rezervni plejmejker koji je dobar za rotaciju. Posle je igrao za Vašington Vizardse, Detroit Pistonse, Minesota Timbervulvse i Finiks Sanse.

