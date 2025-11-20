Slušaj vest

Košarkaši Efesa savladali su Barselonu na domaćem parketu rezultatom 74:73 u utakmici 12. kola Evrolige.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Istanbula Foto: Adem Kutucu / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ekipa srpskog trenera Igora Kokoškova, inače osakaćena povredama, ostvarila je izuzetno bitnu pobedu i popravila svoj skor na 5-7, dok je Barselona doživela prvi poraz pod Ćavijem Paskvaolom i sada je na 7-5.

Delovalo je kao da će gosti iz Španije već u prvom poluvremenu rešiti pitanje pobednika, s obzirom da su imali +13 već u drugoj deonici, ali je Efes treću rešio u svoju korist sa 23:9 i najavio dramu.

Na kraju se sve "slomilo" u poslednjim sekundama – Barsa je imala napad na +1, ali ga nije iskoristila, Satoranski je promašio trojku i Efes je došao u posed.

U napadu za pobedu Kordinije se zaleteo u trojicu, dobio rampu, ali uhvatio loptu i dobio faul uz zvuk sirene od strane sudije Ilije Beloševića.

Francuz je hladnokrvno "spakovao" oba bacanja i ostavio Barsi 0,3 sekunde za čudo, a do njega nije došlo.

Najefikasniji kod pobednika bio je upravo Kordinije sa 14 poena. Vajler-Beb je bio fantastičan sa 12 poena, šest skokova i osam asistencija, a po 13 poena imali su Osmani i Lojd.

Na drugoj strani Veseli je ubacio 16 poena i imao osam skokova, a dvocifren pored njega bio je samo Ernangomes sa deset poena. Panter, Klajburn i Šengelija su zbirno dali 12 poena.