- Imali osam igrača van tima na treninzima. Radili smo "četiri na četiri" i "tri na tri" jer su i ti igrači na parketu imali probleme, pa smo im zato smo dali slobodan utorak. Već juče smo imali mnogo bolju situaciju. Vanja Marinković je danas radio ‘pet na pet’ – ne do kraja, ali sasvim dovoljno da bude sutra u timu. Vratio se Tajrik Džons. Šejk Milton je imao probleme, ali je tu. Vratio se Džabari Parker. Danas smo imali trening sa 14 igrača, što dugo nije bio slučaj. Sve je delovalo neuporedivo bolje - jasan je ŽOC.