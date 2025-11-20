Košarkaši Efesa savladali su Barselonu na domaćem parketu rezultatom 74:73 u utakmici 12. kola Evrolige.
EVROLIGA
KOKOŠKOV SE NAŠALIO POSLE VELIKE POBEDE EFESA: Da je promašio bacanja, sutra bi mi ceo dan trčao kamikaze...
Igor Kokoškov, trener Anadolu Efesa, na zanimljiv način je prokomentarisao dramatičnu pobedu svog tima protiv Barselone.
Foto galerija iz Istanbula Foto: Adem Kutucu / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Junak tima iz Istanbula bio je Ajzea Kordinije, koji je sjajnu partiju krunisao faulom na 0,3 sekunde do kraja i dva realizovana penala za pobedu.
Upitan posle meča šta bi uradio da je Francuz promašio bacanje, Kokoškov se pretpostavljamo, našalio.
"Ako promaši bacanja, sutra će da trči ceo dan 'kamikaze'! O tome sam razmišljao...", prokomentarisao je Kokoškov uz osmeh
Pogledajte odlučujući momenat iz Istanbula.
