Igor Kokoškov, trener Anadolu Efesa, na zanimljiv način je prokomentarisao dramatičnu pobedu svog tima protiv Barselone.

Junak tima iz Istanbula bio je Ajzea Kordinije, koji je sjajnu partiju krunisao faulom na 0,3 sekunde do kraja i dva realizovana penala za pobedu.

Upitan posle meča šta bi uradio da je Francuz promašio bacanje, Kokoškov se pretpostavljamo, našalio.

"Ako promaši bacanja, sutra će da trči ceo dan 'kamikaze'! O tome sam razmišljao...", prokomentarisao je Kokoškov uz osmeh

