Košarkaši Hapoela upisali su devetu pobedu ove sezone u Evroligi i učvrstili se na čelu tabele.

Ovo je Olimpiji šesti poraz kojom je prekinula seriju od četiri uzastopne pobede.

Na poluvremenu su gosti imali svega četiri poena prednosti, izgledalo je da domaćin može da im parira, ali se ta slika potpuno promenila u nastavku meča.

Hapoel je dominirao u drugom poluvremenu, pa se razlika u korist gostiju konstantno uvećavala i na kraju je Olimpija pretrpela težak poraz.

Blejkni je sa 20 poena bio najefikasniji u ekipi Hapoela, 20 poena je na kraju imao i Oturu koji je dodao i sedam skokova, Brajant je upisao 18, uz šest skokova i četiri asistencije, Motli 17, a naš Vasilije Micić 13 poena, 5 asistencija i tri skoka.

Treba istaći i Krisa Džonsa koji je sjajno razigravao svoj tim i meč je završio sa 10 asistencija, uz osam poena i pet skokova.

Kod domaćih Bolmaro 16, Elis 15, Bruks 12, a Ledej 11 poena. Naš Gudurić samo tri poena i tri asistencije za oko 15 minuta u igri.