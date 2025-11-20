Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa savladali su Dubai rezultatom 103:82 u meču 12. kola Evrolige.

Meč je bio vrlo zanimljiv i neizvestan, ali samo u prvom poluvremenu, pošto je u drugom na LED parketu "OAKA" arene postojao samo jedan tim – domaći.

Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Tokom meča su oba tima imale nove povrede. Na jednoj strani pre kraja je meč završio Džedi Osman, a na drugoj srpski reprezentativac Aleksa Avramović.

Ključna je bila serija 26:1 od sredine treće deonice, do uvodnih minuta četvrte, kada su i igrači i navijači Panatinaikosa bili "u transu".

Najefikasniji igra susreta bio je Kendrik Nan sa 22 poena, od kojih većina u drugom poluvremena.

Pratili su ga Džerijan Grent i Kostas Slukas sa po 15, dok je Konstantinos Mitoglu imao 10.

U poraženom sastavu Kabengele je ubacio 18, Elis 15, Petrušev 12 i Abas 11.

