PANATINAIKOS PREGAZIO DUBAI! Pakao u OAKA areni i nova povreda!
Košarkaši Panatinaikosa savladali su Dubai rezultatom 103:82 u meču 12. kola Evrolige.
Meč je bio vrlo zanimljiv i neizvestan, ali samo u prvom poluvremenu, pošto je u drugom na LED parketu "OAKA" arene postojao samo jedan tim – domaći.
Tokom meča su oba tima imale nove povrede. Na jednoj strani pre kraja je meč završio Džedi Osman, a na drugoj srpski reprezentativac Aleksa Avramović.
Ključna je bila serija 26:1 od sredine treće deonice, do uvodnih minuta četvrte, kada su i igrači i navijači Panatinaikosa bili "u transu".
Najefikasniji igra susreta bio je Kendrik Nan sa 22 poena, od kojih većina u drugom poluvremena.
Pratili su ga Džerijan Grent i Kostas Slukas sa po 15, dok je Konstantinos Mitoglu imao 10.
U poraženom sastavu Kabengele je ubacio 18, Elis 15, Petrušev 12 i Abas 11.
