Košarkaši Real Madrida savladali su Žalgiris sa 100:99 na svom parketu u 12. kolu Evrolige.

Meč je odlučen u samom finišu, gde su sudije "umešale" svoje prste...

Real Madrid - Žalgiris, Evroliga

Prvo je Teo Maldeon na sekund do kraja treće deonice dobio tri penala i uspeo da svom timu obezbedi nerešen rezultat na ulasku u poslednju deonicu.

Dao je Žalgiris sve od sebe, pre svega Fransisko, koji je igrao kao u transu, pogađao i delio asistencije u isto vreme.

Sa druge strane Real je uspevao da preko Maledona i Kampaca odbije nalet gostiju, međutim, u samom finišu meča videli smo nekoliko spornih odluka arbitara.

Zatim, u samom finišu meča, Sleva je fauliran na sredini terena, ali sudije su procenile da prekšaja nije bilo, pa je Maledon polaganjem vratio plus dva.

U trenutku kada je Žalgiris došao na minus jedan i imao napad za pobedu, Maodo Lou je sviran faul u napadu nad Kampacom, zbog čiste zaštite lopte na prenosu... I to nije bilo sve, pošto su arbitri odlučili da Lou, a zatim i klupi Žalgirisa daju po tehničku, čime je meč praktično bio rešen. Bruka i sramota.

Najefikasniji u redovima pobedničkog tima bio je Teo Maledon sa 25 poena i četiri asistencije. Fakundo Kampaco je dodao 20, uz četiri asistencije, a Trej Lajls 21 poen i pet skokova.

Kod Žalgirisa su se istakli Silvan Francisko sa 33 poena i 11 asistencija. Azoulas Tubelis je imao 19 poena i pet skokova, a Dastin Sliva 13 poena.

Žalgiris je sada na skoru 7-5, dok je učinak Real Madrida polovičan, 6-6.

