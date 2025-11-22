Slušaj vest

Milano je u četvrtak na domaćem terenu poražen od Hapoela rezultatom 83:105, a trener Etore Misina na tom meču nije mogao da računa na nekoliko standardnih igrača.

Nakon meča govorio je o problemima sa kojima se suočava.

Iskusni stručnja najpre je otkrio da Nejta Sestinu očekuje operacija, zbog koje će tri meseca biti van terena.

"Sestina će u toku naredne nedelje imati operaciju ruke, očekuje se da će odsustvovati najmanje tri meseca".

Lorenco Braun je počeo da trenira, ali ekipi će se priključiti tek nakon reprezentativne pauze.

"Braun trenira, ali još ne sa ekipom. Imaće jedan trening pre puta u Beograd, a povratak mu je planiran posle pauze. Devin Buker se sutra vraća iz SAD. Džoš Nibo prolazi protokole nakon udarca koji je zadobio pri padu", kaže Mesina.

