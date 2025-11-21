Slušaj vest

Košarkaši Efesa su u dramatičnoj završnici uspeli da stignu do velikog preokreta i savladaju Barselonu u meču 12. kola Evrolige (74:73), a u centru pažnje se posle utakmice našao srpski trener na klupi turskog kluba, Igor Kokoškov.

Kokoškov je dao zanimljivu izjavu u kojoj je u centru pažnje bio junak pobede, Ajzea Kordinije, koji je sjajnu partiju krunisao iznuđenim faulom na 0,3 sekunde do kraja i sa dva realizovana penala za trijumf:

- Ako promaši bacanja, sutra će da trči ceo dan 'kamikaze'! O tome sam razmišljao dok je šutirao - rekao je Kokoškov i napravio totalni haos i opštu pometnju.

Pojedini mediji pogrešno su preveli njegove reči, naveli su kako je rekao da je mogao da izvrši samobistvo posle meča, te je ovo odjeknulo širom Evrope. Zbog svega se oglasio i Efes i to saopštenjem u kom se brani srpski trener i objašnjava čitava situacija.

- Želimo da obavestimo javnost povodom izjave koju je dao naš glavni trener, Igor Kokoškov u intervjuu uživo odmah posle jučerašnje utakmice protiv Barselone. Tokom intervjua, odgovarajući na pitanje o izvođenju slobodnih bacanja u poslednjim sekundama utakmice, fraza 'run suicides whole day' (što znači: trčali bismo 'kamikaze' na treningu ceo dan) koju je upotrebio naš glavni trener, pogrešno je prevedena kao: 'Mogao sam da izvršim samoubistvo da smo promašili jedno od slobodnih bacanja', usled greške u simultanom prevodu. Ovaj pogrešni prevod su preuzeli i pojedini mediji", navodi se u saopštenju Efesa i dodaje: "Izraz koji je upotrebio naš glavni trener odnosi se na "suicide drills" - košarkaški termin za vežbe izdržljivosti sa intenzivnim trčanjem (poznatije kao 'kamikaze') - i nema isto značenje kao samoubistvo - stoji u saopštenju Efesa.

