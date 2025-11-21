Grobari se, tradicionalno ove sezone, mnogo nervirali.
Evroliga
GROBARI PUCAJU OD BESA POSLE NOVOG PORAZA PARTIZANA! Navijači totalno razočarani: Jezivo se loše osećam...
Košarkaši Partizana poraženi su od Fenerbahčea u meču 12. kola Evrolige.
Navijači su odgledali još jednu lošu partiju crno-belog tima i po ko zna koji put gubili živce.
Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
