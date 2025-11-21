Košarkaši Olimpijakosa slavili su nad Parizom sa 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17) u meču 12. kola Evrolige.
OLIMPIJAKOS SLAVIO PRED ZVEZDU: Pariz nemoćan u Pireju
Ivan Furnije je bio najefikasniji kod pobednika sa 18 poena. Tajler Dorsi je dodao 12, a Tajson Vord 12, uz pet skokova.
Nikola Milutinov imao je sedam poena, devet skokova i tri asistencije, dok je Saša Vezenkom zabeležio 13 poena i četiri skoka.
Olimpijakos je sada na skoru 8-4, dok Pariz ima učinak 5-6.
Naredni meč Olimpijakos će igrati protiv Crvene zvezde u Beogradu 26. novembra od 19.30 časova.
