Ivan Furnije je bio najefikasniji kod pobednika sa 18 poena. Tajler Dorsi je dodao 12, a Tajson Vord 12, uz pet skokova.

Nikola Milutinov imao je sedam poena, devet skokova i tri asistencije, dok je Saša Vezenkom zabeležio 13 poena i četiri skoka.

Olimpijakos je sada na skoru 8-4, dok Pariz ima učinak 5-6.

Naredni meč Olimpijakos će igrati protiv Crvene zvezde u Beogradu 26. novembra od 19.30 časova. 

