Evroliga
PRVE REČI ŽOCA POSLE NOVOG PORAZA: Došli smo u jednu normalnu situaciju...
Košarkaši Partizana poraženi su od Fenerbahčea u meču 12. kola Evrolige.
Trener crno-belih Željko Obradović izneo je prve utiske posle meča.
- Verujem da smo odigrali bolje drugo poluvreme. Došli smo u jednu normalnu situaciju da probamo da okrenemo utakmicu. U odlučujućem momentu nismo imali koncentraciju i čestitam Fenerbahčeu na pobedi - rekao je Obradović.
