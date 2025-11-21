Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Fenerbahčea u meču 12. kola Evrolige.

Trener crno-belih Željko Obradović izneo je prve utiske posle meča.

- Verujem da smo odigrali bolje drugo poluvreme. Došli smo u jednu normalnu situaciju da probamo da okrenemo utakmicu. U odlučujućem momentu nismo imali koncentraciju i čestitam Fenerbahčeu na pobedi - rekao je Obradović.

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteKošarkaOVA LEPOTICA JE ZBUNILA FILIPA PETRUŠEVA: Ume itekako da provocira! I to ne samo svojom atraktivnom pojavom!
Dora Panteli grčka novinarka koja prati Evroligu
EvroligaHAOS U EVROLIGI ZBOG SRPSKOG TRENERA! Mediji preneli kako je rekao da je mogao da izvrši SAMOUBISTVO posle meča, klub se momentalno oglasio i sve objasnio!
Igor Kokoškov
EvroligaŠARASOVA SPECIJALNA PRIPREMA ZA PAKAO U ARENI! Partizanove pesme i huk Grobara na treningu Fenera: "Sve vreme je puštao, nije smanjivao zvuk"
Evroliga"UPRAVO SAM VIDEO PLJAČKU U EVROLIGI" Sudije pogurale Real do pobede i izazvale haos: As Žalgirisa iz besa šutirao klupu, čuveni košarkaš osuo paljbu na mrežama
Maodo Lo

Koreografija navijača Partizana u Beogradskoj areni  Izvor: Mondo/Tijana Jevtić