20:11

Znaju s njima

U međusobnim duelima, Zvezda ima veoma dobar skor protiv Valensije u poslednjih pet godina od ukupno sedam susreta, crveno-beli su slavili pet puta.

20:10

Dobra vest

Trener Saša Obradović ima na raspolaganju dva jako važna igrača -  Džordana Nvoru i Čimu Monekea. Takođe, oporavio se i Devonte Grejm, ali on danas nije u timu. 