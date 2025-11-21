Košarkaši Partizana dočekuju Fenerbahče u utakmici 12. kola Evrolige.
EVROLIGA
SJAJNA KOREOGRAFIJA GROBARA: Da je Obilić, srpski sin...
Partizan ima kao i uvek veliku podršku svojih navijača.
Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Uoči meča grobari su razvili transparent na tribinama "Arene".
Iza koša su podigli koreografiju na kojoj su Miloš Obilić i sultan Murat.
Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Sve ovo je ispraćeno i uz čuvene stihove: "Da je Obilić, srpski sin..."
Očekivano, s obzirom da rival dolazi iz Istanbula.
