Slušaj vest

Partizan ima kao i uvek veliku podršku svojih navijača.

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Uoči meča grobari su razvili transparent na tribinama "Arene".

Iza koša su podigli koreografiju na kojoj su Miloš Obilić i sultan Murat.

PARTIZAN-FENER_10.JPG
Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sve ovo je ispraćeno i uz čuvene stihove: "Da je Obilić, srpski sin..."

Očekivano, s obzirom da rival dolazi iz Istanbula.

Ne propustiteEvroliga"NE ZNAM O ČEMU PRIČATE..." Džabarija Parkera iznenadilo pitanje novinara: Blagosloven sam, ne znam o čemu je pitanje...
Džabari Parker u dresu Partizana
EvroligaSVE ŠTO SAM REKAO JAVNO, REKAO SAM I IGRAČIMA! Obradović se osvrnuo na reči kojima je šokirao Evropu: Uvek pričam direktno i u lice!
PARTIZAN-ARMANI_53.jpg
Evroliga"PARTIZANU JE POBEDA APSOLUTNO POTREBNA" Jasikevičijus se poklonio Grobarima i Obradoviću pred dolazak u Beograd
Šarunas Jasikevičijus
EvroligaJEDAN OD NAJVEĆIH SRPSKIH KOŠARKAŠA SVIH VREMENA DOŠAO NA PARTIZANOV TRENING! Čuveni as podržao crno-bele pred važnu evroligašku utakmicu
Vlade Divac

Parker i Kalates konferencija Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić