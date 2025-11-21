Francuski košarkaš Matijas Lesor mora na novu operaciju.
NOVE LOŠE VESTI ZA LESORA: Francuz mora na još jednu operaciju!
Matijas Lesor otputovaće u Portugal gde ga čeka operacija, a biće podvrgnut artroskopiji na ortopediji u Portu, narednog ponedeljka.
Lesor je ovu odluku doneo nakon što je dobio nekoliko mišljenja lekara o problemu sa kojim se suočava nakon preloma dibule u decembru prošle godine.
Ovaj košarkaš je na meču protiv Baskonije povredio levi skočni zglob, zbog čega ga dugo nije bilo na terenu.
Vratio se na Fajnal-foru u Abu Dabiju, ali to je očigledno bila greška i preuranjen povratak na teren.
Lesor je član Panatinaikosa od 2023. kada je stigao iz Partizana.
