Matijas Lesor otputovaće u Portugal gde ga čeka operacija, a biće podvrgnut artroskopiji na ortopediji u Portu, narednog ponedeljka.

Lesor je ovu odluku doneo nakon što je dobio nekoliko mišljenja lekara o problemu sa kojim se suočava nakon preloma dibule u decembru prošle godine.

Ovaj košarkaš je na meču protiv Baskonije povredio levi skočni zglob, zbog čega ga dugo nije bilo na terenu.

Vratio se na Fajnal-foru u Abu Dabiju, ali to je očigledno bila greška i preuranjen povratak na teren.

Lesor je član Panatinaikosa od 2023. kada je stigao iz Partizana.

