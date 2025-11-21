Slušaj vest

Velika bura podigla se posle utakmice 11. kola Evrolige između Efesa i Barselone koju je domaćin dobio u dramatičnoj završnici rezultatom 74:73.

Meč je rešio Ajzea Kordinije poenima sa linije penala 0,3 sekunde pre kraja, nakon faula Jana Veselog koji je dosudio Ilija Belošević.

Francuz je pogodio oba penala, iako je bio pod ogromnim pritiskom, a Kokoškov je posle meča upitan šta bi bilo da je Kordinije promašio.Tom prilikom je srpski stručnjak rekao "da bi igrač sutradan trčao 'kamikaze'", uz frazu "run suicides whole day".

To su turski mediji, odnosno Gurkajnak sa televizije "Sport", pogrešno preneli i objavili kao da je Kokoškov govorio o samoubistvu, zbog čega je nastao pravi haos u tamošnjoj javnosti.

Klub se oglasio saopštenjem, raščistio nesporazum, a ubrzo je stiglo i izvinjenje.

"Greška u ovom slučaju je 100 odsto moja. Prvo zbog toga što nisam bio upoznat sa ovim izrazom, drugo zbog simultanog prevoda, pošto sam prevodio istovremeno iako nisam bio siguran u značenje. Želim da se izvinim svima u Efesu zbog toga što su morali da objašnjavaju stvari posle važne pobede. Takođe, izvinjavam se svima koje sam doveo u zabludu dok su gledali", napisao je Gurkajnak na društvenoj mreži "X".

Da mu nisu zamerili u klubu, potvrdio je odgovor sportskog direktora Ismaila Šenola, koji je i sam svojevremeno radio kao sportski novinar.

"Emre, rad simultanog prenosa sa slušalicama usred buke koju stvara preko 10.000 ljudi, uz adrenalin na tako važnom meču... Sve to je izazov za svakoga, čak i profesionalnog prevodioca. Znam kako je to. Kvalitetan si novinar i čovek. Nastavićemo da te gledamo sa zadovoljstvom", odgovorio mu je Šenol, a na to mu se Gurkajnak zahvalio na razumevanju", istakao je Šenol.