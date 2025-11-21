Slušaj vest

Crno-beli će na ovom meču nastupiti drastično oslabljeni.

Naime u timu Partizana neće biti Džabari Parkera i Vanja Marinkovića iako su bili najavljeni za ovaj meč saznaje "Mozzartsport".

Očekivalo se da će igrati obojica, barem je tako najavio trener Željko Obradović dan uoči meča.

„Vanja Marinković je danas radio ‘pet na pet’ – ne do kraja, ali sasvim dovoljno da bude sutra u timu. Vratio se Tajrik Džons. Šejk Milton je imao probleme, ali je tu. Vratio se Džabari Parker“, rekao je Obradović.

Ipak izgleda je došlo do promene u poslednji čas.

Podsetimo Parker se nedavno vratio iz Amerike zbog smrtnog slučaja u porodicoi, dok Vanja Marinković već duže vreme ima problem sa leđima.