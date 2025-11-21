Slušaj vest

Na konferenciji za medije posle novog poraza Partizana govorio je trener crno-belih Željko Obradović.

"Čestitam Fenerbahčeu, igrali su sjajno, baš onako kako su osvojili Evroligu. Izgubili smo od tima koji igra izvanredno, koji je prvak. Nisam video malodušnost ni u jednom trenutku. Dali su sve od sebe, ali nije išlo. Loše smo otvorili utakmicu, i dobar deo prvog poluvremena igrali na tom nivou, a onda je u drugom izgledalo bolje. Kad smo prišli, oni su se opet odlepili - rekao je trener Partizana i dotakao se igrača:

"Svi su svesni gde su, atmosfere koja je u sali. Čestitam navijačima Partizana, to i jesu navijači koji nikad ne odustaju i uz tim su. Mi od početka sezone ne igramo kompletni. Ovo nije izgovor. Činjenica je da smo počinjali mečeve sa jednom ekipom, sada smo bez četvorice. Kad se okrenem ka klupi da pravim izmene, nije dobra situacija. Vidim koga imam, to nije baš lako. Kako onda da branimo jedan na jedan, neke druge stvari. Dajemo sve od sebe. Ovaj Fener je na novom nivou, kako je igrao prošle godine, igraju dobru i pametnu košarku, svaki šut je racionalan. Mislim da igrači znaju gde su, ovi novi, a moja obaveza kao trenera je da im pomognem da to shvate. Dajemo sve od sebe, ali možda nije dovoljno."

Sve uoči meča iznenadila je inforrmacija da Parker i Marinković nisu u timu.

"Ne znam ko je najavio, bio sam šokiran kada mi je rečeno da neče igrat, kao i za Vanju. Spremao sam se za njih dvojicu, a onda sam saznao da neće igrati. Za Vanju verovatno bol u leđima, za Parkera ne znam", rekao je Obradović na konferenciji za medije posle meča.

Na pitanje kako podići ekipu pred reprezentativnu pauzu, Obradović je rekao:

"Nemamo mi nešto vremena da patimo niti da se radujemo. Takav je kalendar, ali kako je nama, tako je i svima. Sutra je trening u 12 sati, pa putujemo u ponedeljak u Atinu. Reakcija u drugom poluvremenu je bila neuporedivo bolja, ali to nije dovoljno. Treba držati koncentraciju. Pauza? Velika je čast za svakog igrača da ga selektor bilo koje selekcije pozove da igra. Već ću im savetovati da igraju za reprezentaciju. Naša trojica su pozvana u ovom trenutku i oni će u sredu već putovati da se priključe reprezentaciji. Napravićemo program i plan da li ćemo davati neki eventualno slobodan dan."

Podigao je Obradović ton kada je čuo da su njegove izjave posle Asvela podigle buru javnosti.

"Ja sam uvek direktan, nemam problem da kažem ljudima u oči šta mislim. A to što se podigla temperatura, verovatno imaju neke tablete da smanje temperaturu. Ne znam koliko puta treba da vam kažem da mene to ne zanima, šta pišete. Ja se tim ne bavim. Ja telefon koristim za pozive, poruke i neki rezultat da pogledam. Ne čitam komentare, da li me neko voli, aplaudira, da li misli da ja loše radim, ne zanima me. Partizan ima upravu kluba koja će reagovati ako treba. Da li se temperatura podigla, to nema nikakve veze sa mnom. Ubeđen sam da radim posao na najbolji mogući način. Znam koliko volim ovaj klub i želim da se odužim ljudski. Ne odgovara? Nemam nikakav problem, sednemo, razgovaramo, idemo dalje.

Ponovo o telefonima...

"Razgovarao sam sa igračima i to su prihvatili na najbolji mogući način. To je jedna od stvari. Sve ću urediti kao trener da svi poštujemo pravila. Ja ne nosim telefon na doručak, ručak, večeru i nikad na trening. Od igrača što tražim, ja im dajem primer uvek. Od nekih stvari ne možete da pobegnete, ali ja dok sam ovde boriću se za disciplinu i da znaju gde igraju. Sam sa sobom nemam nikakav problem. Večeras sigurno nisu gledali u telefone niti će gledati u budućnosti dok sam ja ovde. Svi su se složili sa tim. To je samo jedan segment. Ali ne gubilo mi je zbog telefona, to nije bila poruka. To je bila poruka igračima da budu koncentrisani.", rekao je Obradović.