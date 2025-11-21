Impresije trenera Zvezde posle utakmice 12. kola Evrolige.
ZANIMLJIVA IZJAVA SAŠE OBRADOVIĆ POSLE PORAZA! Evo šta je presudilo po treneru Zvezde...
Trener Crvene zvezde, Saša Obradović posle meča Valensija - Crvena zvezda dao je kratak komentar.
Crveno-beli su poražen posle drame 76:73 i na taj način su zabležili 4. poraz u Evroligi ove sezone.
- Ovo je košarka. Imali smo odlično defanzivno drugo poluvreme, na kraju je srećniji tim pobedio - rekao je Obradović za Arenu Sport.
Videćemo i opširnije izlaganje Obradovića na konferenciji za medije koja će uskoro da usledi.
Tu će trener Zvezde detaljnije analizirati meč.
