Trener Crvene zvezde, Saša Obradović posle meča Valensija - Crvena zvezda dao je kratak komentar.

Crveno-beli su poražen posle drame 76:73 i na taj način su zabležili 4. poraz u Evroligi ove sezone.

- Ovo je košarka. Imali smo odlično defanzivno drugo poluvreme, na kraju je srećniji tim pobedio - rekao je Obradović za Arenu Sport.

Videćemo i opširnije izlaganje Obradovića na konferenciji za medije koja će uskoro da usledi.

Tu će trener Zvezde detaljnije analizirati meč.

Valensija - Crvena zvezda Foto: Valencia basket (Miguel Ángel Polo)

