Odigrani su svi mečevi 12. runde Evrolige i pogled na tabelu je sledeći: Hapoel na vrhu, prati ga Zvezda, a Partizan je u donjem domu.

Crveno-beli su sada na deobi drugog mesta posle poraza u Valensiji, dok je Partizan pao na čak 18. poziciju nakon neuspeha i poraza od Fenerbahčea u Areni.

Zvezda ima skor 8-4, dok je Partizan na 4-8

Definitivno loše kolo za srpske predstavnike. U narednom Zvezda čeka Olimpijakos, a Partizan gostuje Panatinaikosu.

Pogledajte kompletnu tabelu Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Pogledajte fotografije sa meča Partizana u Areni:

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Grobari skandiraju Žocu Izvor: Kurir