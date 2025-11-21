Ovako izgleda poredak posle kompletnog 12. kola
Evroliga
TABELA EVROLIGE: Partizan tone na dno, Zvezda više nije lider
Odigrani su svi mečevi 12. runde Evrolige i pogled na tabelu je sledeći: Hapoel na vrhu, prati ga Zvezda, a Partizan je u donjem domu.
Crveno-beli su sada na deobi drugog mesta posle poraza u Valensiji, dok je Partizan pao na čak 18. poziciju nakon neuspeha i poraza od Fenerbahčea u Areni.
Zvezda ima skor 8-4, dok je Partizan na 4-8.
Definitivno loše kolo za srpske predstavnike. U narednom Zvezda čeka Olimpijakos, a Partizan gostuje Panatinaikosu.
Pogledajte kompletnu tabelu Evrolige:
Pogledajte fotografije sa meča Partizana u Areni:
Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
