Naime, tokom meča Partizana i Fenerbahčea jednom navijaču na tribinama je pozlilo.

Ljudi koji su bili oko njega odmah su pozvali pomoć...

Pozlilo navijaču na tribini Izvor: Kurir

 A među prvima da pomogne pritrčao je i doktor KK Partizan Moma Jakovljević.

Doktor Moma Jakovljević pomaže u zbrinjavanju navijača Izvor: Kurir

 Kako Kurir saznaje, navijač je bio u nesvesti, ali se po iznošenju iz hale osvestio.

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

PARTIZAN-FENER_09.JPG

Grobari skandiraju Žocu Izvor: Kurir