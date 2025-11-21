Uznemirujuće scene stižu nam iz beogradske Arene.
Evroliga
ŽIVOTNA DRAMA U ARENI: Navijaču pozlilo na tribinama!
Naime, tokom meča Partizana i Fenerbahčea jednom navijaču na tribinama je pozlilo.
Ljudi koji su bili oko njega odmah su pozvali pomoć...
A među prvima da pomogne pritrčao je i doktor KK Partizan Moma Jakovljević.
Kako Kurir saznaje, navijač je bio u nesvesti, ali se po iznošenju iz hale osvestio.
Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
