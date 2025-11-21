Slušaj vest

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige

"Ne treba vam dodatna motivacija kada igrate u ovakvoj atmosferi. Mi polako provaljujemo šta moramo da radimo u ovakvim utakmicama kako bismo pobedili i to smo i uspeli večeras", izjavio je Jantunen posle meča.

Upitan je i kako su odbijeni Partizanovi pokušaje da se vrati?

"Znali smo da će biti ovako, da će biti utakmica naleta. Trener je dosta pričao o tome, da moramo da ostanemo fokusirani. I mislim da smo sjajno to uradili. Uspeli smo da ostanemo smireni i priveli smo posao kraju", zaključio je Jantunen.

Jantunen je bio najefikasniji igrač Fenerbahčea na ovom meču sa 22 poena.

Svoje utiske posle meča je podelio i njegov saigrač Bonzi Kolson.

"Znali smo da će jako ući u treću četvrtinu, ali imali smo odgovor – neki bitni šutevi, dobre odbrane, pokazali smo karakter. Moramo ovako da nastavimo defanzivno i da nastavljamo da napredujemo", rekao je Kolson.