HEROJ FENERBAHČEA NAKON TRIJUMFA U ARENI: U ovakvoj atmosferi nije potrebna dodatna motivacija...
"Ne treba vam dodatna motivacija kada igrate u ovakvoj atmosferi. Mi polako provaljujemo šta moramo da radimo u ovakvim utakmicama kako bismo pobedili i to smo i uspeli večeras", izjavio je Jantunen posle meča.
Upitan je i kako su odbijeni Partizanovi pokušaje da se vrati?
"Znali smo da će biti ovako, da će biti utakmica naleta. Trener je dosta pričao o tome, da moramo da ostanemo fokusirani. I mislim da smo sjajno to uradili. Uspeli smo da ostanemo smireni i priveli smo posao kraju", zaključio je Jantunen.
Jantunen je bio najefikasniji igrač Fenerbahčea na ovom meču sa 22 poena.
Svoje utiske posle meča je podelio i njegov saigrač Bonzi Kolson.
"Znali smo da će jako ući u treću četvrtinu, ali imali smo odgovor – neki bitni šutevi, dobre odbrane, pokazali smo karakter. Moramo ovako da nastavimo defanzivno i da nastavljamo da napredujemo", rekao je Kolson.