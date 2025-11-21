Slušaj vest

Crvena zvezda je poražena u 12. kolu Evrolige od Valensije sa 76:73.

Na konferenciji posle meča Saša Obradović je istakao detalje koji su rešili pitanje pobednika:

- Čestitam Valensiji, zaslužili su da pobede na kraju. Verujem da su izgubljene lopte iz prvog poluvremena dale prednost Valensiji. Drugo poluvreme smo odradili mnogo bolji posao. Defanzivno, spustiti ovakav tim na 76 poena, to bilo je dobro. Na kraju smo napravili neke greške, koje su nas koštale pobede danas - glasilo je uvodno izlaganje Obradovića.

Usledila je dodatna analiiza onoga što su do sada prikazi večerašnji rivali u kompletenom toku takmičenja.

- Generalno do sada obe ekipe igraju odličnu košarku. Ali, da ocenjujem, mislim da je previše rano. Da, nedostaje nam mnogo igrača u ovom periodu, i biće izazovno imati ih sve zajedno, i da igraju svi zajedno. Igrači koji bi trebalo da nam se priključe, biće kompletno novi za nas. Sjajna reakcija od samog početka, našli smo hemiju, i moramo nastaviti sa novim momcima koji dolaze iz povreda, moramo naći novu hemiju sada.

Poslednje pitanje se odnosilo na prognozu za F4...

- Prerano je za to. Ne bih to rekao ni za nas, ali ni za Valensiju. Mislim da ima mnogo mečeva da se odigra, i ništa nije jasno sada.