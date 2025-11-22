KOREOGRAFIJA GROBARA RAZBESNELA FENERBAHČE! Turci se hitno oglasili zbog "Obilića koji ubija Murata"
Spektakularna koreografija, koju su navijači Partizana razvili na statu utakmice protiv Fenerbahčea, razbesnela je goste iz Turske.
Podsetimo, popularni Grobari pred sam početak meča razvili su ogroman transparent iz koša na kom je prikazan momenat kada srpski vitez Miloš Obilić ubija cara Murata u Kosovskoj bici 1389. godine.
Turci ovaj transparent smatraju provokacijom i najavili su žalbu.
"Ovaj transparent je bio postavljen još dok smo trenirali. Podneli smo neophodne prijave lokalnim vlastima, ali su ipak dozvolile da ostane na tribinama. Sastali smo se sa nadležnima posle utakmice i zatražili objašnjenje. Sutra ćemo uputiti zvaničnu žalbu nadležnim institucijama, ali su igrači dali najbolji odgovor na terenu. Nadamo se da ćemo ih srdačno dočekati i u revanšu", poručio je direktor košarkaške sekcije Fenerbahčea Džem Siriči.
Podsetimo, Fenerbahče je u 12. kolu Evrolige savladao u Beogradskoj areni Partizan rezultatom 99:87.
Kurir sport