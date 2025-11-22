"Ovaj transparent je bio postavljen još dok smo trenirali. Podneli smo neophodne prijave lokalnim vlastima, ali su ipak dozvolile da ostane na tribinama. Sastali smo se sa nadležnima posle utakmice i zatražili objašnjenje. Sutra ćemo uputiti zvaničnu žalbu nadležnim institucijama, ali su igrači dali najbolji odgovor na terenu. Nadamo se da ćemo ih srdačno dočekati i u revanšu", poručio je direktor košarkaške sekcije Fenerbahčea Džem Siriči.