Novo razočarnje priredili su košarkaši Partizana svojim navijačima sinoć u Beogradskoj Areni.

Crno-beli su poraženi od Fenerbahčea 99:87 u 12. kolu Evrolige i sada sa skorom 4-8 zauzimaju poražavajuće 18. mesto na tabeli elitnog takmičenja.

Uprkos lošim rezultatima u Evroligi i sramnoj igri u prethodnom kolu protiv Asvela, Beogradska arena bila je ispunjena do poslednjeg mesta. Nisu navijači želeli da ostave na cedilu Željka Obradovića i njegove izabranike u teškom momentu, verovali su da će uz njihovu podršu uspeti da se izdignu iz pepela i iznenade prvaka Evrope, a doživeli su novo razočaranje.

Na poluvremenu imali su gubili su 17 razlike na svom terenu, pa su prvi put ove sezone u svlačionicu ispraćeni gromoglasnim zvižducima.

Zaigrali su znatno bolje u nastavku meča, dobili treću deonicu rezultatom 29:19, ali nisu imali snage za potpuni preokret.

Kada je postalo jasno da će njihov tim doživeti novi poraz, brojni razočarani navijači odlučili su da napuste dvoranu.

Na dva minuta pre kraja utakmice Beogradska arena je bila poluprazna...

