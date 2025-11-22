Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz u 12. kolu Evrolige.

Valensija je posle neizvesne završnice na svom trenu savladala crveno-bele rezultatom 76:73.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Crvena zvezda Foto: Valencia basket (Miguel Ángel Polo)

Na tri sekunde pre kraja meča imala je Zvezda napad za izjednačenje ili pobedu (75:73), ali je Kalinić loše izveo aut nakon tajm-auta crveno-belih. Naime, nakon nesporazuma sa Mekintajerom lopta je završila u autu i to je skupo koštalo ekipu Saše Obradovića.

Ipak, pojavio se snimak na kom se vidi da su arbitri napravili ozbiljan propust u ovoj situaciji. Pre nego što je Kalinić izveo loptu Montero je povukao za dres plejmejkera Zvezde Kodija Milera Mekintajera, ali sudije se nisu oglasile.

Pogledajte spornu situaciju i sami procenite da li je Zvezda oštećena:

Zvezda Valensija poslednji aut Nikole Kalinića i Mekintajera Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Kurir sport