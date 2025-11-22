Montero povukao za dres plejmejkera Zvezde, sudije se nisu oglasile.
SUDIJE BRUTALNO OŠTETILE ZVEZDU U KLJUČNOM MOMENTU MEČA? Detalj koji je mnogima promakao: Pogledajte šta se dogodilo u poslednjem napadu crveno-belih! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz u 12. kolu Evrolige.
Valensija je posle neizvesne završnice na svom trenu savladala crveno-bele rezultatom 76:73.
Valensija - Crvena zvezda Foto: Valencia basket (Miguel Ángel Polo)
Na tri sekunde pre kraja meča imala je Zvezda napad za izjednačenje ili pobedu (75:73), ali je Kalinić loše izveo aut nakon tajm-auta crveno-belih. Naime, nakon nesporazuma sa Mekintajerom lopta je završila u autu i to je skupo koštalo ekipu Saše Obradovića.
Ipak, pojavio se snimak na kom se vidi da su arbitri napravili ozbiljan propust u ovoj situaciji. Pre nego što je Kalinić izveo loptu Montero je povukao za dres plejmejkera Zvezde Kodija Milera Mekintajera, ali sudije se nisu oglasile.
Pogledajte spornu situaciju i sami procenite da li je Zvezda oštećena:
Kurir sport
