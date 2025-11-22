Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju od ekipe Valensije rezultatom 76:73 u 12. kolu Evrolige.

Miljenik navijača i jedan od najboljih igrača crveno-belih u dosadašnjem delu sezone, Čima Moneke, bio neprepoznatljiv na ovom meču. Prikazao je verovatno najlošiju partiju od dolaska u klub sa Malog Kalemegdana. Za 30 minuta zabeležio je samo šest poena uz očajnih 1/6 iz igre. Uz to imao je po četiri skoka i asistencije i dve izgubljene lopte.

Nakon meča priznao je da je bio najlošiji na terenu. Preuzeo je odgovornost za neuspeh i obećao navijačima da će naredne nedelje biti bolji.

"Moja greška, ljudi. Ovo je definitivno na meni. Biću bolji sledeće nedelje", poručio je Moneke.

Čima Moneke Foto: Instagram

Kurir sport