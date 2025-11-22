Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Fenerbahčea rezultatom 87:99 u utakmici 12. kola Evrolige.

Partizan je produbio svoju krizu igre i rezultata i sada je na skoru 4-8, pri samom dnu tabele.

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Najefikasniji na meču bio je Sterling Braun sa 25 poena, pratio ga je Tajrik Džons sa 18 poena.

Upravo se centar Parnog valjka oglasio posle utakmice, i na Instagramu ostavio moćnu poruku koja uliva nadu navijačima Partizana:

- Bolji dani dolaze - napisao je Tajrik.

Screenshot 2025-11-22 105822.jpg
Foto: Screenshot

Tajrik Džouns  Izvor: ArenaSport