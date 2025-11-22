Oglasio se centar Parnog valjka...
Evroliga
KOŠARKAŠ PARTIZANA SE JAVIO POSLE PORAZA OD FENERA I MOĆNOM PORUKOM ODUŠEVIO GROBARE: "Bolji dani dolaze..." VIDEO
Slušaj vest
Košarkaši Partizana poraženi su od Fenerbahčea rezultatom 87:99 u utakmici 12. kola Evrolige.
Partizan je produbio svoju krizu igre i rezultata i sada je na skoru 4-8, pri samom dnu tabele.
Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Najefikasniji na meču bio je Sterling Braun sa 25 poena, pratio ga je Tajrik Džons sa 18 poena.
Upravo se centar Parnog valjka oglasio posle utakmice, i na Instagramu ostavio moćnu poruku koja uliva nadu navijačima Partizana:
- Bolji dani dolaze - napisao je Tajrik.
Foto: Screenshot
Reaguj
Komentariši