Mora da se reaguje...
Evroliga
EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO: Uprava KK Partizan počela jutros hitan sastanak!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana igraju daleko ispod onog što se od njih očekuje, pa je vreme da uprava kluba "preseče" i donese neke odluke koje će razdrmati tim.
Jutro nakon poraza od Fenerbahčea, uprava Partizana započela je hitan sastanak gde se razgovara o aktuelnostima, a fokus je na nešto slabijim rezultatima u Evroligi, kompletnom timu, ali i treneru, saznaje Kurir.
Očekuje se da se klub tokom današnjeg dana oglasi sa novim informacijama.
Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Novo razočarnje priredili su izabranici Željka Obradovića svojim navijačima sinoć u Beogradskoj Areni.
Crno-beli su poraženi od Fenerbahčea 99:87 u 12. kolu Evrolige i sada sa skorom 4-8 zauzimaju poražavajuće 18. mesto na tabeli elitnog takmičenja.
Uskoro opširnije...
Reaguj
Komentariši