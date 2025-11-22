Slušaj vest

Košarkaši Partizana igraju daleko ispod onog što se od njih očekuje, pa je vreme da uprava kluba "preseče" i donese neke odluke koje će razdrmati tim.

Jutro nakon poraza od Fenerbahčea, uprava Partizana započela je hitan sastanak gde se razgovara o aktuelnostima, a fokus je na nešto slabijim rezultatima u Evroligi, kompletnom timu, ali i treneru, saznaje Kurir.

Očekuje se da se klub tokom današnjeg dana oglasi sa novim informacijama.

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Novo razočarnje priredili su izabranici Željka Obradovića svojim navijačima sinoć u Beogradskoj Areni.

Crno-beli su poraženi od Fenerbahčea 99:87 u 12. kolu Evrolige i sada sa skorom 4-8 zauzimaju poražavajuće 18. mesto na tabeli elitnog takmičenja.

Uskoro opširnije...

