Slušaj vest

Kada je dobio pitanje šta bi se dogodilo da Kordinije nije bio precizan, srpski stručnjak je kroz šalu kazao da bi njegovi igrači morali da odrade „samoubistva“ (kamikaze), poznatu vežbu sa treninga.

1/8 Vidi galeriju Igor Kokoškov Foto: Starsport©

"Ako promaši bacanja, sutra će da trči ceo dan 'kamikaze'! O tome sam razmišljao...", prokomentarisao je Kokoškov uz osmeh.

Nažalost, dosšlo je do nesporazuma tokom simultanog prevoda, pa je izjava Kokoškova prevedena kao "mogao bih da se ubijem da je promašio i jedno od dva bacanja".

Zbog toga se oglasio njegov klub i pojasnio situaciju.

- Želimo da obavestimo javnost povodom izjave koju je dao naš glavni trener, Igor Kokoškov u intervjuu uživo odmah posle jučerašnje utakmice protiv Barselone. Tokom intervjua, odgovarajući na pitanje o izvođenju slobodnih bacanja u poslednjim sekundama utakmice, fraza "run suicides whole day" (što znači: trčali bismo "samoubistva" na treningu ceo dan) koju je upotrebio naš glavni trener, pogrešno je prevedena kao: "mogao sam da izvršim samoubistvo da smo promašili jedno od slobodnih bacanja", usled greške u simultanom prevodu. Ovaj pogrešni prevod su preuzeli i pojedini mediji. Izraz koji je upotrebio naš glavni trener odnosi se na "suicide drills" — košarkaški termin za vežbe izdržljivosti sa intenzivnim trčanjem (poznatije kao samoubilačke vežbe) — i ne sadrži osetljivo značenje poput "mogao sam da izvršim samoubistvo". Ovo iznosimo na uvid košarkaškoj javnosti - saopštili su iz Efesa.

Zbog toga se oglasila i atraktivna Deniz Aksoj kojoj je sve bilo krajnje zanimljivo posle meča.