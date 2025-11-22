- U drugoj godini, sazreo sam kao igrač i kao osoba i počeo da shvatam šta trener želi od mene. Šta mu treba i šta zahteva. I to mi je pomoglo da rastem. Jer da sam igrao ranije, imao bih ‘veliku glavu’. Željko je, naravno, bio ogroman deo u tome što sam postao igrač kakav sam danas. Mnogo se promenio. Mnogo je mirniji. Vidim stvari tokom utakmice i treninga i mislim se, pre 15 godina, verovatno bi uzeo nekog i uhvatio za uvo, ili ga udario tablom po glavi. Sada je mirniji, ali jednako ili čak više zahtevan - rekao je Kalates za "Eurohoops".