Novopečeni plej Partizana, iskusni Nik Kalates, otvoreno je govorio o treneru crno-belih Željku Obradoviću.

Grk ističe da se ŽOC mnogo promenio u odnosnu na period u Pantinaikosu.

Prema rečima Kalatesa, Obradović je sada mnogo mirniji, a pre 15 godina bi najtrofejniji trener u Evroligi nekome "izvukao uši ili ga lupio tablom po glavi":

- U drugoj godini, sazreo sam kao igrač i kao osoba i počeo da shvatam šta trener želi od mene. Šta mu treba i šta zahteva. I to mi je pomoglo da rastem. Jer da sam igrao ranije, imao bih ‘veliku glavu’. Željko je, naravno, bio ogroman deo u tome što sam postao igrač kakav sam danas. Mnogo se promenio. Mnogo je mirniji. Vidim stvari tokom utakmice i treninga i mislim se, pre 15 godina, verovatno bi uzeo nekog i uhvatio za uvo, ili ga udario tablom po glavi. Sada je mirniji, ali jednako ili čak više zahtevan - rekao je Kalates za "Eurohoops".

Podsetimo, Kalates je u Partizan stigao početkom novembra nakon povrede Karlika Džonsa u okršaju sa FMP-om.

