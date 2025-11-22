Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Valensije u 12. kolu Evrolige rezultatom 76:73, a bivši srpski trener Vlade Đurović osvrnuo se na neuspeh Zvezde u Španiji.

Đurović je u studiju "TV Arena sport" posle utakmice, osuo drvlje i kamenje po Nikoli Kaliniću, jednom od lidera Zvezde:

- Rekao sam ako bude jedna pobeda, da će biti jako dobro. Svi su rekli kako bre? Čekaj polako, ovi su mnogo jaki koji dolaze, ja sam rekao da su oni favoriti, kao da sam pogodio. Nisam očekivao da će Zvezda imati ovakvu šansu. Ne može Zvezda da igra sjajno kada Moneke igra onako kako igra, kada Nvora nije na nivou, kada Jago baš ništa ne pomogne. Kalinić se borio, igrao je 30 minuta, nije mogao više da hoda, ali nije to učinak koji se očekuje. Davidovc isto, povredio se, Dobrić igrao malo. Tako kako se nudila Valensija, neko je trebao... još jedna trojka, ili nepromešeni zicer Kalinića. Da je zvezda izjednačila pitanje kako bi bilo.

- Kalinić promašuje zicer na odličan pas batlera. Na prodor posle, Mekintajer promašuje. Ali, žalim igrače Zvezde znam kolo su iscrpljeni, da im je teško. Video sam da su se bodrili i nadali. Ne smeju da ostanu razočarani sa ovim. Kada im na aerodromu budu prišli, mogu da kažu dao sam sve od sebe. Treba da se pripreme za ove dve naredne koje budu u Beogradu, bez jedne pobede neće biti lako. Glavu gore treba da dignu. Jeste, ja sam razočaran i ne mogu to da saskrijem, sad ćemo da vidimo Sašu, nadam se da će biti rasploženiji, ako ih on bude nodrio sada to će biti na svom mestu - rekao je Đurović u studiju Arenesport, a u tom trenutku izjavu je davao Saša Obeadović, posle je iskusni analitičar nastavio sa izlaganjem:

- Nije sto odsto Kalinića, ali je njegova 80. On onako kako je dao pas, to je za sedmi minut utakmice, dok Kodi ima svežinu. On je bio takav da on nije izlazio, to je 40 minut, ne može da stoji na nogama i da stigne. Da je bio na početku, bilo bi dobro. Video sam da su se njih dvojica posle raspravljali, nije bila loša ideja, šteta je... Izlazi nakon bloka, jedino gde je bilo otvoreno tu je bilo, ne bi imali vremena jer je Vaklensija imala jedan mali faul da napravi. Ne mogu sada da optužim, želeo je najbolje - istakao je Đurović.

