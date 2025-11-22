to je to

Džabari Parker, projektovani lider Partizana u ovij sezoni, preskočio je evroligaški sa Fenerbahčeom u petak koji su crno-beli izgubili sa 99:87.

Posle meča trener crno-belih Željko Obradović rekao je da ne zna šta je bio problem sa Parkerom, koji je u poslednjem trenutku otpao sa spiska igrača zbog povrede.

1/11 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Dan kasnije, kako prenosi "Mozzart sport", razlog Džabarijevog neigranja je problem sa primicačem koja ga neće dugo odvojiti od parketa.

Štaviše, očekuje se da zaigra već u nedelju protiv Studentskog centra u okviru osmog kola ABA lige (20.00).

