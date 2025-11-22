Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa uz pobedu dočekuju predstojeći meč protiv Partizana u Evroligi u Atini.

Oni su u gostima savladali ekipu Mikonosa u osmom kolu grčkog šampionata sa 78:65.

Najefikasniji u redovima Panatinaikosa na ovom meču bio je Kendrik Nan sa čak 23 poena uz pet skokova i šest asistencija, dok je posebno iznenadio Aleksandros Samodurov koji je imao 13 poena i osam skokova, a Ti Džej Šorts je postigao jedan manje.

Na drugoj strani se istakao Kalid Mur sa 17 poena za Mikonos, dok je Vasilis Kavadas postigao 11.

PAO ima velikih problema sa povredama na startu nove sezone. Van stroja su Džedi Osman, Vasilis Toliopulos, dok Marijus Grigonis nije registrovan za grčku ligu. Takođe, ekipi već neko vreme nedostaju Rišon Holms i Omer Jurtseven, dok je Matijas Lesor ide na operaciju skočnog zgloba.

Na sve to, Huančo Ernangomez ima problema sa leđima. Našao se u protokolu za gostovanje na Mikonosu, ali se u startu znalo da neće izlaziti na teren.

Podsetimo, Partizan igra protiv Panatinaikosa u gostima već u utorak u okviru 13. kola Evrolige od 20.15 časova.

