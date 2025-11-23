Slušaj vest

Nakon trećine sezone u Evroligi, mogli bismo uskoro da vidimo i treći otkaz u elitnom takmičenju

Posle Janisa Sferopulosa na klupi Crvene zvezde i Đoana Penjaroje na klupi Barselone na udaru je i trener Makabija Oded Kataš.

Makabi je verovatno zaslužio daleko bolji plasman na osnovu igara, ali očigledno da je moral pao u poslednjih nekoliko utakmica posle tesno izgubljenih mečeva od kojih su mnogi bili praktično "dobijeni".

Prema informacijama portala "Vala", odnosno prema njihovom izvoru situacija je nezdrava.

"Volimo Odeda ovde, ali čini se da je nezdrava situacija. Čini se da je rastanak pitanje vremena", navodi njihov izvor.

Kataš se vratio u Makabi pre tri godine, stigao do plej-ofa dva puta u Evroligi, a tri godine je bio i osvajač domaćeg šampionata.