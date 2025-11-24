Slušaj vest

Iskusni bek Olimpijakosa, Šekil Mekisik, još uvek se nije u potpunosti oporavio od povrede, pa najverovatnije neće biti u sastavu za meč protiv Crvene zvezde.

Mekisik ima problema sa primicačem i ubrzano radi na povratku, ali prema najavama iz Grčke neće biti u konkurenciji za okršaj sa Zvezdom.

Podsetimo, Zvezda u sredu od 19.30 u Beogradskoj areni dočekuje Olimpijakos u okviru 13. kola Evrolige.

Ipak, Olimpijakos će biti jači u odnosu na prethodno kolo, pošto se u ekipu vraća francuski košarkaš Frenk Nilikina. Bivši as Partizana se uspešno oporavio od povrede i biće na raspolaganju treneru Jorgosu Barcokasu.

Kurir sport