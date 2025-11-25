Slušaj vest

Crno-beli će u 13. kolu Evrolige igrati u Atini, a ta utakmica je na programu od 20.15 časova.

Partizan će, nakon što je u prethodnom kolu izgubio od Fenerbahčea, pokušati da dođe do pete pobede i izbegne deveti poraz protiv Panatinaikosa koji trenutno ima učinak od osam pobeda i četiri poraza.

1/14 Vidi galeriju Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Panatinaikos - Partizan= Panatinaikos 100% Partizan 0%

Bonus video: