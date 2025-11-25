Slušaj vest

- Već smo imali susret u Australiji sa njima pred početak ove sezone. Moramo da damo sve od sebe i da podignemo energiju. Već ih poznajemo, za razliku od ekipa protiv kojih smo ranije igrali, i mislim da će nam to pomoći uoči ove utakmice - rekao je Džabari Parker, prenosi klub.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Košarkaši Partizana gostuju u utorak ekipi Panatinaikosa, u utakmici 13. kola Evrolige.

Crno-beli su u prethodnom kolu izgubili od Fenerbahčea u Beogradskoj areni (87:99), a Panatinaikos je pobedio Dubai (103:82).

Posle 12 odigranih kola u Evroligi, Partizan ima četiri pobede i osam poraza, a Panatinaikos skor 8/4.

Meč u Atini na programu je od 20.15.

OLYMPIACOS-PARTIZAN_12.JPG
Džabari Parker
Crvena zvezda i Partizan
PARTIZAN-BARCELONA_084.jpg

Bonus video:

Karlik Džouns posle meča Partizan Fenerbahče Izvor: MONDO/Tijana Jevtić