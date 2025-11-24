IFE LUNDBERG DEBITUJE ZA MAKABI U BEOGRADU! Oglasio se klub iz Tel Aviva i sve potvrdio!
Ife Lundberg debitovaće za Makabi u Beogradu!
Izraelski klub se oglasio i otkrio je kako će Danac biti u ekipi iz Tel Aviva na meču 13. kola Evrolige protiv Olimpije iz Milana, koji će biti odigran u sredu u Beogradu u dvorani "Aleksandar Nikolić".
U saopštenju Makabija se navodi i kako će Džef Dautin odsustvovati šest nedelja zbog povrede ligamenta stopala desne noge.
Dautin se povredio u nedelju uveče tokom utakmice izraelskog prvenstva protiv Hapoel Holona (102:75). On je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 9,9 poena, 2,9 asistencija i 1,1 skok po utakmici.
Izraelski klub je naveo da će Ti-Džej Lif biti u utorak podvrgnut dodatnim lekarskim pregledima posle kojih će biti poznato da li će igrati protiv Olimpije.
Košarkaši Makabija se nalaze na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli Evrolige sa tri pobede i devet poraza.
