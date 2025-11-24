Slušaj vest

Vest da je Košarkaški klub Partizan isključio svoju legendu Gorana Grbovića iz skupštine mnoge je iznenadila.

Grbović je poznat kao čovek koji nema dlake na jeziku, često je umeo da kritikuje, a u razgovoru za Kurir kaže da nije zvanično obavešten da više nije član najvažnijeg tela kluba iz Humske. Priznaje da se nije previše angažovao u tom delu, a evo kako to objašnjava:

- Čuo sam od nekih ljudi da nisam član, verovatno i nisam. Nemam neki poseban komentar, to je njihova odluka. Nisam ni išao na skupštine u poslednje vreme, možda sam bio dva puta, tako da nisam baš aktivan. Skupština u tom sastavu... ne znam. Kad je Željko Obradović došao, to je bila velika stvar za Partizan, najveća posle 1992, on ima moju punu podršku, ne samo zbog toga što smo košarkaški odrasli zajedno... Ovo ostalo... Promene u skupštini Partizana su kozmetičke, tu svakako treba da dođe neko ko je aktivan. Inače, skupština nema smisao jer je sve centralizovano od strane jednog čoveka, predsednika Ostoje Mijailovića. Po tom principu se dovode ljudi. Ne želim da učestvujem u tome. Ako su oni tako odlučili, još bolje. Niko nije iznad Partizana.

Dolazimo i do perioda u kome je klub iz Humske neočekivano nanizao veliki broj poraza u Evroligi. Mnogi upiru prstom u trenera Željka Obradovića, smatrajući da je njegova odgovornost najveća i da bi on trebalo da prepusti klupu nekom drugom. Međutim, Grbović ima potpuno drugačije mišljenje.

- Normalno da podržavam Željka, čovek je paradigma Evrolige. Staće rame uz rame s profesorom Aleksandrom Nikolićem i Rankom Žeravicom. Nisu u pitanju samo rezultati. Razumem ljutnju navijača, ali s kim možeš da uporediš Željka Obradovića, ko je taj trener koji bi mogao da bude bolji? Svaka kritika je dobrodošla, ali u klubu sede ljudi koji misle da su uradili više za Partizan nego što je Partizan uradio sam za sebe. Ako pogledamo rezultate koji su napravljeni za vreme Dragana Kićanovića, svi smo mi postavljali neke cigle u tom zidu. U najtežem periodu, kada je Dule bio trener, koliko god sam bio protiv nekih njegovih odluka, on je mnogo doprineo. Svako od nas oseća dug prema Partizanu. Svaka kritika je bitna... To što oni sad kažu "gde je bio Partizan kad sam ja došao, a gde je sad", pa Partizan nikad neće nestati, može da ima samo manju vatru, a taj plamen će se uvek razbuktati. Uvek kažem ono što većina ljudi misli - jasan je Grbović.

Njega će u skupštini Partizana zameniti još jedna legenda - Žarko Paspalj.

Nepotrebno: Obradovića isturaju i u marketinške svrhe

Goran Grbović smatra da je Željko Obradović trebalo isključivo da se bavi ekipom.

- Predsednik kluba pokušava da ga isturi u smislu marketinga, a to nije trenerov posao. Kad je to Željko toliko komunicirao sa upravama u svojoj karijeri po tom pitanju? Nikad! Ljudi su osamdesetih godina stali iza jedne ideje i trpeli svašta da bi na tim krilima došli do titule šampiona Evrope 1992. E to je Partizan, treba verovati u klub i navijače. Nije sve u marketingu, kad nema rezultata...

