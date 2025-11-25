Slušaj vest

Košarkaši Partizana od 20 i 15 gostuju Panatinaikosu u 13. kolu Evrolige.

PAO je precrtao Džedija Osmana za meč sa Partizanom, javljaju grčki mediji.

Džedi Osman Foto: Instagram, Profimedia, Printscreen/Instagram

Osman je jedan od lidera "zelenih" na oba kraja parketa i biće to veliki problem za PAO da nadomesti njegov izostanak.

Kako će i koliko to pomoći Partizanu da dođe do preko potrebne pobede?

