Veliki hendikep, kako će ovo uticati na Partizan u Atini?
to je to
KAKO ĆE OVO UTICATI NA IGRU PARTIZANA PROTIV PANATINAIKOSA? Lider ne igra meč u Atini!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana od 20 i 15 gostuju Panatinaikosu u 13. kolu Evrolige.
PAO je precrtao Džedija Osmana za meč sa Partizanom, javljaju grčki mediji.
Džedi Osman Foto: Instagram, Profimedia, Printscreen/Instagram
Vidi galeriju
Osman je jedan od lidera "zelenih" na oba kraja parketa i biće to veliki problem za PAO da nadomesti njegov izostanak.
Kako će i koliko to pomoći Partizanu da dođe do preko potrebne pobede?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši