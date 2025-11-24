NBA zver - da li je vreme za buđenje?
KAKVOG MAJSTORA JE PARTIZAN POTPISAO! Nemoguće je da ne odvede crno-bele do samog vrha? (VIDEO)
Bivša NBA zvezda završila u Partizan, ali početak nije bio sjajan.
Džabari Parker se protiv Studentskog centra konačno probudio iz ziskog sna i spakovao 28 poena za 27 miinuta igre.
Džabari Parker u dresu Partizana
U sezoni 2023/2024 debitovao je za Barselonu i već prve godine postao jedan od najboljih igrača u Evroligi.
Nemoguće je da Džabari ne prenese svoj talenat i u Partizan? Ovo su neki od njegovih najboljih poteza te sezone:
