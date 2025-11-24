Slušaj vest

U sklopu 13. kola Evrolige, košarkaši Partizana gostuju Panatinaikosu u Atini, a taj meč je na programu sutra od 20.15.

Svoja očekivanja pred sutrašnju utakmicu izneo je grčki reprezentativac i košarkaš domaćeg tima Nikos Rogavopulos.

„U veoma smo dobrom ‘zamahu’ i moramo to da iskoristimo. Kod kuće igramo izuzetno važnu utakmicu, poslednju pre pauze. Ova pobeda nam je potrebna i mislim da ćemo je ostvariti. Imamo svoje ljude, imamo samopouzdanje i uradićemo sve što bude potrebno”, poručio je Nikos, a prenela je grčka „Gazzetta„.

Govorio je Grk lepim rečima i o Partizanu…

“Smatram da Partizan ima odličan tim! Imali su sigurno nekoliko poraza u utakmicama koje su mogli da dobiju. Neke ekipe su krenule ovako, ali još je veoma rano – igramo protiv vrhunskog tima, sa izuzetno dobrim trenerom i vrlo kvalitetnim igračima i imamo stoprocentno poštovanje prema protivniku“, zaključio je Rogavopulos.