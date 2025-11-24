Slušaj vest

Dugo su izraelski timovi domaćini van svoje države. Makabi Tel Aviv odomaćio se u Beogradu, gde je njihova nova kuća postala dvorana Aleksandar Nikolić, pa se može reći i da su se navikli na Pionir.

Igrali su u istoj hali i Hapoel Tel Aviv i Hapoel Jerusalim, ali ne redovno. Oni su domaćini bili na drugim mestima.

Oružani sukob Izrael je sprečio da se kod njih održavaju međunarodne sportske manifestacije, ali je do prekida sukoba došlo nedavno, zbog čega se oglasila i Evroliga i najavila povratak izraelskih klubova u domovinu od 1. decembra.

Iako je sve bilo zvanično, Crvena zvezda još ne zna gde će gostovati Hapoelu iz Tel Aviva 16. decembra, u meču 16. kola Evrolige. Pre Hapoela, Zvezda će biti gost Partizanu u paklu Arene kao gost - 12. decembra.

Hapoel je bio domaćin u Sofiji od početka Evrolige i iz glavnog grada Bugarske će se verovatno ispisati u utorak, pre nego što se vrate u Tel Aviv, ali za to tek treba da stigne potvrda.

Kako je predsednik evroligaša iz Izraela Ofer Janaj rekao za "Mozzart Sport", još se ne zna gde će utakmica biti odigrana i konačna odluka biće doneta u četvrtak.

