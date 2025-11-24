Slušaj vest

Etore Mesina je podneo ostavku na mesto prvog trenera Olimpije Milana, prenosi italijanski novinar Aleksandro Mađi.

Italijanski stručnjak je rešio da se povuče, ali navodno će ostati u klubu – ostaje da se vidi na kojoj poziciji. 

Etore Mesina Foto: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Mesinu će naslediti Pepe Poeta, koji je i došao u klub da na kraju sezone zameni legendarnog stručnjaka.

Milanski tim je ušao u seriju loših rezultata, pošto je vezao tri poraza u svim takmičenjima.

U Evroligi je na 11. mestu sa skorom od šest pobeda i isto toliko poraza, dok je u Italiji na skoru 5-4.

profimedia-1053739137.jpg
zvezdapartizankls1199026.jpg
reprezentacija-trening-8925665.JPG
profimedia-0737571120.jpg

