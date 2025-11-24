Etore Mesina napušta Olimpiju Milanu.
KRAJ PRIČE: Etore Mesina podneo ostavku!
Etore Mesina je podneo ostavku na mesto prvog trenera Olimpije Milana, prenosi italijanski novinar Aleksandro Mađi.
Italijanski stručnjak je rešio da se povuče, ali navodno će ostati u klubu – ostaje da se vidi na kojoj poziciji.
Mesinu će naslediti Pepe Poeta, koji je i došao u klub da na kraju sezone zameni legendarnog stručnjaka.
Milanski tim je ušao u seriju loših rezultata, pošto je vezao tri poraza u svim takmičenjima.
U Evroligi je na 11. mestu sa skorom od šest pobeda i isto toliko poraza, dok je u Italiji na skoru 5-4.
