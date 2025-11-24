Slušaj vest

Atmosfera u Partizanu je bolja posle pobede protiv SC Derbija u osmom kolu  ABA lige, potvrđuje to i Šejk Milton.

- Pobeda u ABA ligi nam znači, kao i svaka pobeda, dobra je za tim. Bitno je da gradimo kontinuitet i hemiju, tako da nam je ovo prijalo. Oni su dobra ekipa, igraju čvrsto.

Partizan - Fenerbahče, 12. kolo Evrolige Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- A za nas je najvažnije da se bavimo sobom. Bilo da je reč o izvršavanju napada, odbrani, o tome da budemo zajedno i snažni, uvek ima stvari koje možemo da popravimo. Večeras je to bio dobar primer.

Navijače, a očigledno i saigrače je oduševio nastup Džabarija Parkera, odigrao je najbolju partiju od dolaska među crno-bele.

- Izgleda dobro, bio je u ritmu, agresivan, i to nam treba od njega. Lepo je videti ga tako. Jako je bitan za sve što Partizan pokušava da uradi. Kad je na parketu, donosi još jednu dimenziju. Mislim da ćemo, kako budemo kompletni, biti u dobroj poziciji - rekao je Milton.

Ne propustiteEvroligaGRCI PRETERALI PRED MEČ PARTIZANA U ATINI - SRAMNO! Napad na Željka Obradovića i crno-bele uoči Panatinaikosa!
PARTIZAN-MONACO_22.JPG
FudbalNIJE IH ŠTEDEO! Milan Borjan osuo "rafalnu" paljbu po sadašnjem timu Crvene zvezde!
cz-borjan1.jpg
KošarkaNEBOJŠA ČOVIĆ IZAŠAO U JAVNOST! Stigao žestok demanti prvog čoveka KSS-a!
FudbalNEVIĐENI SKANDAL U PREMIJER LIGI! POZNATI FUDBALER LUPIO ŠAMAR SAIGRAČU NA TERENU! Dobio crveni karton zbog skandaloznog poteza, pa nastavio da divlja! VIDEO
Screenshot 2025-11-24 214631.jpg

BONUS VIDEO:

Partizan Fenerbahče Arena Izvor: Kurir