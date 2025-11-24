Slušaj vest

Atmosfera u Partizanu je bolja posle pobede protiv SC Derbija u osmom kolu ABA lige, potvrđuje to i Šejk Milton.

- Pobeda u ABA ligi nam znači, kao i svaka pobeda, dobra je za tim. Bitno je da gradimo kontinuitet i hemiju, tako da nam je ovo prijalo. Oni su dobra ekipa, igraju čvrsto.

- A za nas je najvažnije da se bavimo sobom. Bilo da je reč o izvršavanju napada, odbrani, o tome da budemo zajedno i snažni, uvek ima stvari koje možemo da popravimo. Večeras je to bio dobar primer.

Navijače, a očigledno i saigrače je oduševio nastup Džabarija Parkera, odigrao je najbolju partiju od dolaska među crno-bele.

- Izgleda dobro, bio je u ritmu, agresivan, i to nam treba od njega. Lepo je videti ga tako. Jako je bitan za sve što Partizan pokušava da uradi. Kad je na parketu, donosi još jednu dimenziju. Mislim da ćemo, kako budemo kompletni, biti u dobroj poziciji - rekao je Milton.

