Košarkaš Olimpijakosa Frenk Nilikina propustiće predstojeću utakmicu Evrolige protiv Crvene zvezde zbog povrede butine, saopštio je danas grčki klub.

Frenk Nilikina u dresu Olimpijakosa Foto: Profimedia

Frenk Nilikina
Nilikina.jpg
Frenk Nilikina

