Olimpijakos će u sredu od 19.30 na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde, u utakmici 13. kola Evrolige, a Nilikina će taj duel propustiti zbog "nelagodnosti u levoj butini".
Ne dolazi u Beograd! Bivši igrač Partizana ne igra protiv Zvezde!
Košarkaš Olimpijakosa Frenk Nilikina propustiće predstojeću utakmicu Evrolige protiv Crvene zvezde zbog povrede butine, saopštio je danas grčki klub.
Frenk Nilikina u dresu Olimpijakosa Foto: Profimedia
