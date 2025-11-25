PANATINAIKOS - PARTIZAN: Braun se "zapalio"! Dvocifren već u prvoj četvrtini
Košarkaši Partizana u okviru 13. kola Evrolige od 20.15 sati gostuju Panatinaikosu.
9'
Mitoglu smanjuje svojim petim poenom - 21:23.
Džabari Parker se upisao trojkom - 21:26.
Fard pogađa šesti poen - 23:26.
8'
Farid zakucava .- 17:18. Milton vezuje četiri poena - 17:20. Nan sa linije bacanja smanjuje na 19:20. Partizan već dva mala faula pravi za bacanja.
Braun pogađa treću trojku - 19:23.
7'
Šejk Milton sa linije penala diže prednost - 12:18. Mitoglu pogađa prvu trojku za domaći tim - 15:18.
6'
Braun poigađa prvu trojku na meču, njegov peti poen - 10:13. Grent pogađa dvojku - 12:13.
Sterling Braun pogađa još jednu trojku - 12:16.
4'
Pokuševski se upisao u strelce sa poludistance - 6:8. Šorts brzo uzvraća - 8:8. Farid donosi Panatinaikosu prvo vođstvo - 8:10.
2'
Vanja Marinković na dodavanje Fernanda poentira - 2:4. Nan sa linije slobodnih bacanja za izjednačenje - 4:4.
1'
Braun pogađa prve poene na meču - 0:2. Ernangomez je postigao prve poene na utakmici za Panatinaikos - 2:2.
Startne petorke
Partizan: Milton, Braun, Marinković, Pokuševski, Fernando.
Panatinaikos: Šorts, Grant, Nan, Ernangomez, Farid.
Obradović bez trojice
Trener Partizana Željko Obradović na ovom meču ne računa na Karlika Džonsa, Arijana Lakića i Marija Nakića.
Ataman je bez Džedija Osmana, Omera Jurtsevena, Rišona Holmsa i Matijasa Lesora.
Tabela
Sastavi
PANATINAIKOS - PARTIZAN
Sudije: Robert Lotermozer, Olegs Latiševs, Alberto Baenja
PANATINAIKOS: Šorts, Kaliacakis, Slukas, Rogavopulos, Samodurov, Grent, Nan, Kuzeloglu, Farid, Grigonis, Ernangomez, Mitoglu. Trener: Ergin Ataman.
PARTIZAN: Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Parker, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Željko Obradović