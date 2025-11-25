Svi događaji
Od najnovijeg
20:34

9'

Mitoglu smanjuje svojim petim poenom - 21:23

Džabari Parker se upisao trojkom - 21:26

Fard pogađa šesti poen - 23:26

20:32

8'

Farid zakucava .- 17:18. Milton vezuje četiri poena - 17:20. Nan sa linije bacanja smanjuje na 19:20. Partizan već dva mala faula pravi za bacanja.

Braun pogađa treću trojku - 19:23

20:31

7'

Šejk Milton sa linije penala diže prednost - 12:18. Mitoglu pogađa prvu trojku za domaći tim - 15:18

20:26

6'

Braun poigađa prvu trojku na meču, njegov peti poen - 10:13. Grent pogađa dvojku - 12:13

Sterling Braun pogađa još jednu trojku - 12:16

20:25

5'

Fernando je raspoložen na početku, njegov četvrti poen - 10:10

20:23

4'

Pokuševski se upisao u strelce sa poludistance - 6:8. Šorts brzo uzvraća - 8:8. Farid donosi Panatinaikosu prvo vođstvo - 8:10

20:21

3'

Fernando zakucava - 4:6. Grent za novo izjednačenje - 6:6

20:19

2'

Vanja Marinković na dodavanje Fernanda poentira - 2:4. Nan sa linije slobodnih bacanja za izjednačenje - 4:4

20:19

1'

Braun pogađa prve poene na meču - 0:2. Ernangomez je postigao prve poene na utakmici za Panatinaikos - 2:2.

20:16

Počela je utakmica

20:13

Startne petorke

Partizan: Milton, Braun, Marinković, Pokuševski, Fernando.

Panatinaikos: Šorts, Grant, Nan, Ernangomez, Farid.

19:44

Zagrevanje u OAKA centru

18:54

Obradović bez trojice

Trener Partizana Željko Obradović na ovom meču ne računa na Karlika Džonsa, Arijana Lakića i Marija Nakića.

Ataman je bez Džedija Osmana, Omera Jurtsevena, Rišona Holmsa i Matijasa Lesora.

16:10

Tabela



Standings provided by Sofascore

15:57

Sastavi

PANATINAIKOS - PARTIZAN

Sudije:  Robert Lotermozer, Olegs Latiševs, Alberto Baenja

PANATINAIKOS: Šorts, Kaliacakis, Slukas, Rogavopulos, Samodurov, Grent, Nan, Kuzeloglu, Farid, Grigonis, Ernangomez, Mitoglu. Trener: Ergin Ataman.

PARTIZAN: Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Parker, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Željko Obradović