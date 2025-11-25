Košarkaši Partizana odigrali su jednu od najsramotnijih utakmica u novijoj istoriji - poraženi su u okviru 13. kola na gostovanju Panatinaikosu 91:69 (27:31, 21:13, 25:6, 18:19).

Navijači crno-belog tima su se već uveliko navikli na poraze, ali ne i na činjenicu da iz utakmice u utakmicu igrači igraju sve gore i gore...